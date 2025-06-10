Небо в дыму: в Киеве к ликвидации последствий вражеской атаки привлекли вертолет. Видео

Страна-террорист РФ в ночь на 10 июня нанесла удар по Киеву с помощью баллистических ракет и дронов-камикадзе. В результате вражеской атаки возникли пожары, и чтобы потушить их привлекли специальный вертолет.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. К сожалению, из-за террористической атаки России есть пострадавшие.

Так, в ночь с 9 на 10 июня российские войска нанесли по Киеву удар с помощью баллистических ракет и дронов-камикадзе. В нескольких районах города возникли пожары.

Чтобы потушить огонь, спасатели задействовали вертолет, который набирал воду в специальную емкость в одном из водоемов столицы. После этого он возвращался на место происшествия и выливал ее на очаги возгорания.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 10 июня российская террористическая армия массированно атаковала Киев дронами-камикадзе и ракетами различных типов. В результате многочисленных обстрелов в столице возникли пожары в нескольких районах.

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