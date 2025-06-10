В Киеве в результате российской атаки был поврежден легендарный стадион 'Спартак'. Фото и подробности

В Подольском районе Киева в ночь на 10 июня, в результате вражеской атаки был поврежден известный стадион "Спартак" на улице Кирилловской. В частности, пострадали беговые дорожки и административное здание.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила директор Департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан. Стоимость ущерба, нанесенного обстрелом, пока неизвестна.

"Этой ночью наш стадион "Спартак" пострадал от удара рашистов", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть последствия вражеской атаки, в частности, поврежденные беговые дорожки, здание стадиона, а также обломки и двигатель "Шахеда". Информации о пострадавших из этой локации не поступало.

Стадион "Спартак" был сооружен в 1934 году. На стадионе есть футбольное поле с трибунами на 5 тыс. мест, игровые площадки, секторы для толкания ядра, метания диска, молота, копья, 2 2 закрытые спортивные залы, сауна, закрытый бассейн и гостиница на 150 мест. Является местом проведения различных спортивных мероприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 10 июня нанесла удар по Киеву с помощью баллистических ракет и дронов-камикадзе. В результате вражеской атаки возникли пожары, и чтобы потушить их, привлекли специальный вертолет.

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