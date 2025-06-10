Пожары и затянутое дымом небо: появились фото и видео последствий массированной атаки РФ на Киев

Ночью 10 июня российская террористическая армия массированно атаковала Киев дронами-камикадзе и ракетами разных типов. Вследствие многочисленных обстрелов в столице возникли пожары в нескольких районах.

Видео дня

По состоянию на утро небо в столице остается затянутое дымом. Корреспондент OBOZ.UA показал последствия вражеской атаки на украинскую столицу.

Взрывы в Киеве раздавались практически в течение всей ночи. Вследствие атаки пострадали мирные жители. Также были повреждены дома, возникли пожары в большинстве районов украинской столицы.

В частности, последствия зафиксированы в Деснянском, Оболонском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Дарницком, Голосеевском районах, для ликвидации возгораний в городе привлекли пожарный вертолет.

В столичной городской военной администрации отметили, что в течение ночи Россия беспрестанно терроризировала Киев ударными дронами, которые били по гражданской инфраструктуре и жителям города. Благодаря невероятной работе Сил обороны удалось минимизировать жертвы.

На утро повреждения зафиксированы в семи районах Киева. Речь идет о частичных разрушениях и возгораниях в многоэтажках и частных домах, пожарах авто и складских помещений.

Дарницкий район: пожар в нежилом здании; разрушение жилого дома, предварительно – без возгорания; падение остатков сбитого БПЛА в зеленой зоне; частичное разрушение в нежилой зоне; повреждения в гаражном кооперативе; возгорание складских помещений, также горит лесополоса по другому адресу; пожар в жилом доме.

Оболонский район: повреждение двух этажей жилого дома; возгорание в офисном здании; падение обломков на открытой местности; разрушение жилого дома.

Голосеевский район: падение обломков дрона на территории нежилого здания.

Деснянский район: в результате падения частей сбитого БПЛА загорелся автомобиль.

Шевченковский район: пожар в жилом доме; повреждение дома по другому адресу.

Подольский район: повреждение нежилых помещений.

В Соломенском районе возник пожар в многоэтажном доме.

Напомним, в ночь на 10 июня российские войска совершили атаку на Одессу минимум десятью дронами: под удар попали жилые дома, роддом, админздание станции экстренной медицинской помощи, спорткомплекс, зоопарк. В результате действий врага погибли два человека, еще девять пострадали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!