Постоянно затапливало: в сети показали, как выглядела Троещина в Киеве в 1970-х годах. Архивные фото

Жилой массив Троещина является одним из известных в Киеве, благодаря многочисленным историям о нем и большому вещевому рынку. Однако еще в 19170-х годах это была только одноименное село, которое еще и часто подтапливали наводнения на Днепре.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Київ, жива iсторiя". Сейчас этот район выглядит совсем по-иному.

"Троещина в 1970-х годах. Местность не всегда находилась там, где сейчас. Из-за очень сильного наводнения на Днепре пострадавшее село перенесли подальше от берега. О его предыдущем расположении напоминает урочище возле Десенко – Старое Село", – говорится в сообщении.

В сообществе напомнили, что в начале 80-х на левом берегу начали создавать новый жилмассив. Очереди, чтобы получить квартиру, росли, а дома строили быстро. Так, в 1983 году был заселен первый микрорайон №5.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

На том месте, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 года можно было увидеть один из забытых символов старого Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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