'Ожерелье Липок': в 1960-х центр Киева хотели изменить, построив девять гигантских зданий. Фото

В конце 1960-х годов в центре Киева планировали построить девять гигантских 40-этажных зданий. Этот проект назывался "Ожерелье Липок" и в случае его реализации он мог сильно изменить внешний облик Печерска.

Видео дня

Снимки и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества "Ты Киев". Историческая застройка в этой части города тогда подлежала тотальному уничтожению.

Взгляд в прошлое

"В конце 1960-х в квартале между улицами Мечникова, Богомольца и Шелковичной планировали возвести девять гигантских 40-этажных зданий. Часть из них отвели под административные учреждения. Однако проект так и не получил развития – до сих пор точно неизвестно, где именно должны были бы стоять эти высотки и какую историческую застройку сносили бы", – рассказали в сообществе.

Отмечается, что этот нереализованный мегапроект назывался "Ожерелье Липок". Впоследствии, в 1970-х к этой идее снова вернулись, но масштаб уменьшили до четырех зданий.

На визуализациях того времени исторический центр уничтожен полностью: от Дворца спорта через Липки тянется широкая променада, на Мечникова вырастают несколько небоскребов, а бульвар Леси Украинки пересекает эстакада, ведущая прямо ко Дворцу спорта.

"Можно только представить, как бы это бетонное "ожерелье" изменило панораму города и затмило днепровские склоны и Лавру", – добавили в сообществе.

Немного истории столицы

В 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их сооружение так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!