Небольшой дождь и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области на 16 октября

В Киевской области, 16 октября, облачно с прояснениями, небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 16 октября по Киевщине. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь (ночью местами). Температура ночью 3-8°С тепла, днем 8-13°С; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем около 10°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 16 октября с утра и до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти дождь, однако ближе к вечеру он закончится.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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