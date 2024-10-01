Стал самым теплым начиная с 1881 года: климатологи подвели погодные итоги сентября в Киеве

Сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 21 мм, или 36 % климатической нормы.

"Погодные итоги теплейшего и сухого сентября в столице. По данным наблюдений метеостанции ЦГО среднемесячная температура воздуха в сентябре в Киеве равнялась +20,6°С, что на 5,7°С выше климатической нормы. Сентябрь этого года стал самым теплым в столице с 1881 года, переместив прошлогодний на вторую ступень", – рассказали климатологи.

Как отметили в ЦГО, в течение 9 месяцев в Киеве было зафиксировано 11 температурных рекордов. Холоднее всего в столице было 19 сентября, когда минимальная температура под утро снизилась до +10,4°С, а теплее всего – 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +33,0°С.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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