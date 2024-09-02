Стал одним из самых теплых: климатологи подвели погодные итоги августа 2024 года в Киеве

Август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Осадков в городе за месяц выпало 43% климатической нормы.

"Последние итоги жаркого и сухого августа в столице. По данным наблюдений метеостанции среднемесячная температура воздуха в августе в Киеве равнялась +23,1°С, что на 2,7°С выше климатической нормы. За месяц в столице было зафиксировано четыре температурных рекорда, которые пришлись на период с 25 по 27 августа", – рассказали климатологи.

В ЦГО уточнили, что в рейтинге теплых август 2024 года занял третье место. Самым жарким за время проведения наблюдений остается август 2010 (24,6°С). Холоднее всего в столице было 14 августа, когда минимальная температура под утро снизилась до +13,4°С, а самое теплое – 20 августа, когда максимальная температура после полудня достигла +35,5°С.

Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 24 мм, или 43% климатической нормы. Август этого года вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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