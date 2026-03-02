Настоящая Венеция: в 1953 году в результате наводнения пострадала одна из исторических местностей Киева. Архивное фото

Ранее Киев часто страдал от весенних наводнений, когда улицы города буквально превращались в реки благодаря водам Днепра. Благодаря фото 1953 года мы можем увидеть, как затопило одну из исторических местностей столицы – Никольскую слободку.

Архивный снимок был опубликован на странице сообщества "Спрага": в Киеве интересно" в соцсети Facebook. После создания водохранилищ такие явления в городе исчезли.

Взгляд в прошлое

"Никольская слободка. Наводнение на углу улиц Маланюка и Шахатуни, 1953 год. Весной Днепр регулярно затапливал низины Киева, превращая слободку в "Венецию" с лодками под домами. Жители спокойно передвигались по воде, ожидая, пока отступит", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть обычную, для тех времен, сцену жизни киевлян – передвижения на лодке вдоль затопленных улиц города.

Добавим, Никольская Слободка – историческая местность на левом берегу Киева. Расположена между современными улицами Никольско-Слободской (Евгения Маланюка) и Каховской, пик развития территории пришелся на первую половину XX века. Эта территория упоминается с XV века как "земля полукняжеская". С 1508 года — собственность Пустынно-Никольского монастыря (отсюда и происходит ее название).

Немного истории

