Во время строительства метро на Подоле под землей нашли улицу времен Киевской Руси. Фото

В 1972 году на Контрактовой площади вели активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однако однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.

Старые снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "КВИДО. Киев от прошлого к будущему". Одна из найденных усадеб была реконструирована и находится в тематическом парке под Киевом.

"Археологический сезон в Киеве 1972 года завершился сенсацией. На участке, охватывающем Контрактовую площадь (тогда – Красную) – ул. Хорива, на глубине 8-12 метров было найдено 15 деревянных срубов (жилых сооружений)", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, кроме фундаментов, стен, остатков пола, в культурном слое археологи нашли керамику, украшения, ложки, детские ложечки, трепала, чесала, колеса, жлукто и прочее.

"И что самое фантастическое, то дерево Х века в 1972-м пахло... сосной!" – добавили в сообществе.

