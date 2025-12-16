И где здесь Крещатик? В сети показали проект застройки главной улицы Киева 1944 года. Фото

Крещатик, является одним из самых любимых мест встреч и прогулок жителей и гостей Киева. Однако в 1944 году существовал проект кардинальной перестройки главной улицы столицы Украины.

Снимок в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. К счастью, замысел так и остался лишь на бумаге.

"Проект застройки Крещатика. Архитектор Георгий Гольц, 1944 год. Не реализован", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке мы можем увидеть, что центральная улица Киева, по замыслу архитектора, судя по всему, должна была бы окончательно избавиться от старых зданий. Вместо них – башни со шпилями, колонны, а проезжая часть – значительно уже, чем сегодня.

Крещатик – главная улица столицы Украины, расположена в Печерском и Шевченковском районах, местность Бессарабка. Длина – 1,3 км, направление – с северо-востока на юго-запад.

