Частные дома вплотную к реке: как выглядела Лыбидь в Киеве в 1916 году. Уникальное фото

Река Лыбидь является неотъемлемой частью истории Киева, которая, согласно легендам, связана с основателями столицы Украины. Мало кто знает, что в 1916 году ее берега были плотно застроены частными домами.

Архивные снимки были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". В наши дни она выглядит совсем иначе.

Взгляд в прошлое

"Застройка вдоль реки Лыбидь. 1916 год. На фото – старый одноэтажный пригород Киева. Сама река тогда текла в специальном укрепленном русле (корыте). Обратите внимание на интересную деталь – "жигачи". Это такие длинные желоба, через которые дождевая вода с крыш стекала прямо в канаву, чтобы не размывать двор", – говорится в сообщении.

На старом снимке можно увидеть, что тогда частные дома киевлян стояли почти вплотную к одной из самых известных рек Киева.

Лыбидь – река, правый приток Днепра на территории Киева. Длина – 17,1 км. Существует мнение, что она получила название от имени сестры легендарных основателей Киева — Кия, Щека и Хорива. Река упоминается в летописях под 968 годом, когда летописец отмечает, что "не бяше лзѣ коня напоить на Лыбеди".

Немного истории

