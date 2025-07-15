Местами кратковременный дождь и до +30°С: прогноз погоды по Киевской области на 15 июля

В Киевской области во вторник, 15 июля, только по области синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь, возможна гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 15 июля по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков, только по области местами кратковременный дождь, гроза. Температура в регионе 27-30°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +28°С... +30°С; Мироновка +28°С... +30°С; Фастов +27°С... +29°С; Яготин +27°С... +29°С; Барышевка +27°С... +29°С; Борисполь +27°С... +29°С и Вышгород +26°С... +28°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Без осадков.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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