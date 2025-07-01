Температура воздуха была ниже климатической нормы: итоги относительно погоды в Киеве в течение июня

Климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Осадков на проспекте Науки выпало 57 мм или 77% месячной нормы.

"По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 19,1 °С, что ниже климатической нормы на 0,4 °С", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили климатологи, холоднее всего было 11 июня, когда минимальная температура снизилась под утро до 10,9°С. Теплее всего было 7 числа, когда максимальная температура повысилась до +31,6°С.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха в городе в мае составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

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