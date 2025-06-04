Вошла в десятку самых теплых: климатологи подвели итоги весны 2025 года в Киеве

Весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Осадков выпало 147 мм, что составило 101 % климатической нормы.

"По данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев среднемесячная температура воздуха за календарную весну составила 10,7°С, что выше климатической нормы на 1,3°С. Весна 2025 года стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года", - говорится в сообщении.

По словам климатологов, весенние месяцы, кроме мая, в столице были теплее нормы. Наибольшее положительное отклонение имел март - 4,9°С. Всего за весну в столице было зарегистрировано 17 температурных рекордов. Большинство из них - 15 отмечены в марте, который был самым теплым в истории наблюдений.

Самым холодным днем весны было 18 марта, когда температура опустилась до -4,3 ºС, а самым теплым - 23 и 24 апреля, когда температура воздуха повысилась до +27,4 ºС.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха в мае в городе составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

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