Местами гроза и сильная жара: прогноз погоды по Киевской области на 20 августа

В Киевской области в четверг, 20 августа, синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. Температура воздуха в регионе достигнет +30°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 20 августа по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков, только днем местами по области кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 11-16°С, днем ​​25-30°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем ​​28-30°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утром в Киеве небо будет ясным, а днем покроется облаками, которые не исчезнут до конца дня. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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