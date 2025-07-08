Целенаправленная ракетная атака на детскую больницу: год назад Россия обстреляла 'Охматдет'. Фото и видео

Год назад, 8 июля, страна-террорист РФ во время массированной атаки Киева попала в здание детской больницы"Охматдет". Российская крылатая ракета Х-101 повредила несколько корпусов медучреждения, в том числе токсикологический.

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Как сообщал корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло, который тогда работал на месте происшествия, разбор завалов длился более суток. Среди пострадавших – дети и медики.

Так, утром 8 июля 2024 года страна-агрессор РФ во время обстрела Киева попала в здание детского медицинского учреждения – больницу "Охматдет".

В результате террористической атаки были повреждены несколько корпусов заведения, в том числе токсикологический. Там дети получали диализ – то есть маленькие пациенты были "привязаны" к аппаратам очистки крови. В заведении погибли двое взрослых, одна из них – врач.

Стоит добавить, что разбирали завалы не только спасатели и правоохранители, а также неравнодушные киевляне, которые сразу прибыли на место для помощи.

Позже Служба безопасности Украины сообщила, что Россия целенаправленно обстреляла "Охматдет" ракетой Х-101. Ее обломки найдены на месте происшествия, а момент прилета зафиксировали камеры. Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Широко используется во время российского вторжения в Украину в 2022 году.

В общем, террористическая атака по Киеву в тот день унесла жизни 32 человек, среди них 4 ребенка. Пострадало 120 гражданских, среди них 10 детей, а еще 11 человек были спасены.

Как сообщал OBOZ.UA, одним из ответственных за подготовку массированного ракетного удара 8 июля 2024 года по Украине, в частности по детской больнице "Охматдет" в Киеве, был российский майор Денис Шейнов. Он отвечал за организацию технической подготовки крылатых ракет воздушного базирования Х-101 к применению самолетами ВС РФ.

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