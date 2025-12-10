У Степана Гиги отреагировали на слухи, что артист впал в кому

В команде народного артиста Украины Степана Гиги отреагировали на слухи о якобы пребывании певца в коме, которые 8 декабря начали массово распространяться в украинских медиа и соцсетях. Источником "сенсационной" информации стал пост журналиста Виталия Глаголы, где утверждалось, что после ампутации ноги артист якобы находится в коме и в крайне тяжелом состоянии.

Опубликованный текст быстро разошелся по сети без каких-либо официальных подтверждений. При этом команда Степана Гиги никаких заявлений о коме не делала, а представители артиста отмечали только тяжелое, но стабильное состояние певца. После этого пиар-директор Ирена Зайко потребовала от Глаголы рассекречивания своих источников, что и опубликовала в своих InstaStories.

Она отметила, что распространение таких данных не имеет ничего общего с достоверной журналистикой и нарушает право артиста на приватность. По ее словам, никаких официальных подтверждений заявлений о коме не существует, а масштабирование этой темы в форме "сенсации" недопустимо.

Поскольку ответа от журналиста сначала не было, пиарщик обнародовала свой запрос в соцсетях, призвав автора материала выйти на связь, удалить ложную информацию и публично извиниться.

Только тогда Глагола предоставил ответ, в котором заявил, что доверяет своим источникам и не обязан их раскрывать, но готов обнародовать комментарий стороны артиста в случае опровержения.

"Если вы хотите опровергнуть информацию, я готов обнародовать ваш комментарий у себя на странице. В случае, если информация источников по ампутации конечности (нет упоминания о коме. – Ред.) не подтверждается, и вы хотите ее опровергнуть, дайте комментарий – обнародую", – сообщил журналист.

В ответ пиар-директор певца заявила, что команда артиста уже комментировала ситуацию и не видит оснований для дальнейших дискуссий в таком формате. По ее словам, состояние Степана Гиги тяжелое, но стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь, а восстановление требует времени. Она также отметила, что все официальные обновления о здоровье артиста будут публиковаться исключительно через пресс-центр.

"Мы уже комментировали, что состояние Степана Петровича тяжелое, но стабильное, и он получает всю необходимую медицинскую помощь. Нужно время на восстановление – это естественно. В случае каких-либо изменений официальную информацию первыми будет публиковать пресс-центр артиста. Именно оттуда журналисты смогут получить проверенные данные. А все эти "слухи" нам точно ни к чему", – заявила Ирэна Зайко.

При этом ранее блогер Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники из окружения певца подтверждал OBOZ.UA, что Степану Гиге пришлось ампутировать ногу из-за осложнений на фоне сахарного диабета, чтобы спасти ему жизнь. По его словам, состояние артиста остается очень сложным, однако о коме он не заявлял.

"Степан Гига попал в больницу из-за болезни (условно говоря, вирусная простуда), но она дала значительные осложнения из-за сахарного диабета певца. Врачам пришлось ампутировать ногу, чтобы спасти жизнь артисту. Сейчас его состояние очень сложное. Детали не разглашаю, ведь борьба за его жизнь продолжается", – сообщил Беспалов.

Известно, что еще 19 ноября на официальной странице Степана Гиги в Instagram появлялось сообщение о срочной операции. Тогда отмечалось, что певец находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Все концерты были отменены, включая большое выступление во Дворце спорта в Киеве.

Концертный директор артиста Петр Добромильский ранее информировал, что Степан Гига проходит лечение в одной из больниц Львова под круглосуточным наблюдением медиков, был в сознании, а рядом с ним находились его дети.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как жил Степан Гига до внезапной госпитализации и жаловался ли он когда-то на здоровье. Большую часть своей жизни артист посвятил сцене и был искренне доволен тем, что не имел времени на отдых от любимой работы.

