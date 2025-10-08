В центре Киева появился мурал с вертолетом, который приобрели за донаты чехов и передали ГУР. Фото

В Шевченковском районе Киева появился новый мурал. В центре города на стене возле посольства Чехии в Украине изображен вертолет Black Hawk, который приобрели за донаты чешских граждан и передали ГУР.

Об этом сообщило украинское СМИ. Увидеть изображение можно на улице Ярославов Вал, 34а.

Что известно

На днях в центре Киева возле посольства Чехии в Украине появился мурал. На нем изображен вертолет Black Hawk, который приобрели за донаты чешских граждан и передали Главному управлению разведки.

"Вертолет Black Hawk UH-60 по имени Čestmír был приобретен на средства, собранные 20 642 гражданами Чехии, и был передан летом 2025 года ГУР", – говорится в пояснительном тексте.

Рядом добавлено также примечание "фотографируй и публикуй".

Black Hawk – американский тактический многоцелевой вертолет, предназначенный для перевозки личного состава и различных военных грузов, а также для эвакуации раненых и транспортировки крупногабаритных грузов.

Напомним, ранее в Киеве на набережной Днепра появился новый мурал, посвященный защитникам Мариуполя. Он выполнен в виде граффити с надписью "Азов".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Подоле официально открыли стенопись "Мудрый властвует над звездами". Церемония состоялась в рамках акции "ГУРКІТ від ГУРу".

