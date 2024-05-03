Из-за ДТП с пострадавшим: в Киеве на Позняках начали демонтаж МАФов на остановке трамваев. Фото

В Дарницком районе Киева на Позняках начали демонтаж МАФов на конечной остановке трамваев. Причиной тому стала авария в начале апреля, в результате которой общественный транспорт врезался в киоск и сошел с рельсов.

Об этом сообщил Телеканал Киев. После ларьков остались груды мусора, которые должны убрать коммунальщики.

На Позняках начали демонтаж МАФов, которые мешали движению к станции метро и трамвая. В общей сложности уже убрано 15 временных сооружений.

Отмечается, что причиной работ стала авария, 2 апреля, когда трамвай врезался в киоск и сошел с рельсов. В результате аварии пострадал один человек, который был госпитализирован в медицинское учреждение.

Напомним, в Оболонском районе Киева 13 февраля коммунальщики начали демонтаж МАФов у станции метро "Почайна". Торговые точки простояли на этой локации более 25 лет. Кроме того, на Оболонском проспекте столицы коммунальщики убрали часть МАФов, установленных и работавших без соответствующих документов. Весной на месте ларьков здесь восстановят газоны и обустроят клумбы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Оболони демонтирован один из самых больших и старейших рядов киосков этого района. Они были расположены на проспекте Владимира Ивасюка.

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