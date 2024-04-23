В Киеве на Оболони демонтировали одну из самых больших и старейших точек с киосками. Фото

В Киеве на Оболони демонтировали один из самых больших и старейших ряд киосков этого района. Они находились на проспекте Владимира Ивасюка.

Об этом сообщили в соцсетях. После МАФов остались груды мусора, которые в дальнейшем должны убрать коммунальщики.

"Завершилась эпоха: результаты демонтажа крупнейшего и старейшего ряда киосков на проспекте Владимира Ивасюка, 46. PS Если кто-то будет искать свое любимое кафе, популярный магазин колбас и сыров, то они переехали на рынок Лилия", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото можно увидеть, что МАФы стояли вдоль проспекта напротив местного супермаркета. Следует добавить, что пользователи социальных сетей положительно восприняли демонтаж киосков.

Напомним, в Оболонском районе Киева 13 февраля коммунальщики начали демонтаж МАФов у станции метро "Почайна". Торговые точки простояли на этой локации более 25 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, на Оболонском проспекте Киева коммунальщики убрали часть МАФов, которые были установлены и работали без соответствующих документов. Весной на месте ларьков здесь восстановят газоны и обустроят клумбы.

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