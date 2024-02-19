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Выглядит свежее и свободнее: в Киеве на Оболонском проспекте убрали часть МАФов. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
7,0 т.
Некоторые МАФы стояли на проспекте более 10 лет

На Оболонском проспекте Киева коммунальщики убрали часть МАФов, установленных и работавших без соответствующих документов. Весной на месте ларьков здесь восстановят газоны и обустроят клумбы.

Об этом сообщили в социальных сетях. Ранее торговые палатки были демонтированы у станции метро "Почайная".

"Без МАФов Оболонский проспект выглядит, если откровенно, свежее и свободнее. С весны здесь "Киевзеленстрой" обновит зеленые газоны с клумбами и будет красота", – говорится в сообщении.

Выглядит свежее и свободнее: в Киеве на Оболонском проспекте убрали часть МАФов. Фото
Выглядит свежее и свободнее: в Киеве на Оболонском проспекте убрали часть МАФов. Фото
Выглядит свежее и свободнее: в Киеве на Оболонском проспекте убрали часть МАФов. Фото

На опубликованных в сети фото можно увидеть освобожденную от ларьков часть проспекта возле станций метро "Оболонь" и "Минская".

Выглядит свежее и свободнее: в Киеве на Оболонском проспекте убрали часть МАФов. Фото
Выглядит свежее и свободнее: в Киеве на Оболонском проспекте убрали часть МАФов. Фото
Выглядит свежее и свободнее: в Киеве на Оболонском проспекте убрали часть МАФов. Фото

Следует добавить, что, по словам местных жителей, некоторые МАФы стояли на проспекте более 10 лет. Большинство киевлян поддержали такие действия коммунальщиков.

Выглядит свежее и свободнее: в Киеве на Оболонском проспекте убрали часть МАФов. Фото
Выглядит свежее и свободнее: в Киеве на Оболонском проспекте убрали часть МАФов. Фото
Выглядит свежее и свободнее: в Киеве на Оболонском проспекте убрали часть МАФов. Фото
Выглядит свежее и свободнее: в Киеве на Оболонском проспекте убрали часть МАФов. Фото

Напомним, в Киеве ответственные службы продолжают убирать МАФы. Еще около 150 сооружений демонтировано в Шевченковском районе, недалеко от станции метро "Дорогожичи".

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева во вторник, 13 февраля, коммунальщики начали демонтаж МАФов возле станции метро "Почайная". Торговые точки простояли на этой локации более 25 лет.

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