Выглядит свежее и свободнее: в Киеве на Оболонском проспекте убрали часть МАФов. Фото

На Оболонском проспекте Киева коммунальщики убрали часть МАФов, установленных и работавших без соответствующих документов. Весной на месте ларьков здесь восстановят газоны и обустроят клумбы.

Об этом сообщили в социальных сетях. Ранее торговые палатки были демонтированы у станции метро "Почайная".

"Без МАФов Оболонский проспект выглядит, если откровенно, свежее и свободнее. С весны здесь "Киевзеленстрой" обновит зеленые газоны с клумбами и будет красота", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фото можно увидеть освобожденную от ларьков часть проспекта возле станций метро "Оболонь" и "Минская".

Следует добавить, что, по словам местных жителей, некоторые МАФы стояли на проспекте более 10 лет. Большинство киевлян поддержали такие действия коммунальщиков.

Напомним, в Киеве ответственные службы продолжают убирать МАФы. Еще около 150 сооружений демонтировано в Шевченковском районе, недалеко от станции метро "Дорогожичи".

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева во вторник, 13 февраля, коммунальщики начали демонтаж МАФов возле станции метро "Почайная". Торговые точки простояли на этой локации более 25 лет.

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