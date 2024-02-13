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Простояли больше 25 лет: в Киеве демонтировали МАФы возле станции метро "Почайна". Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
9,5 т.
МАФы простояли здесь более 25 лет

В Оболонском районе Киева во вторник, 13 февраля, коммунальщики приступили к демонтажу МАФов возле станции метро "Почайна". Торговые точки простояли на этой локации более 25 лет.

Об этом сообщило издание "Вечерний Киев". После выполнения всех работ территорию уберут от мусора.

"С утра 13 февраля в квартале, ведущем к станции метро "Почайна", начали тотальный демонтаж МАФов, которые простояли на этой локации более 25 лет. Здесь отсоединяют киоски от электричества, разбирают павильоны, а некоторые хозяева выполняют демонтаж самостоятельно и аккуратно", – говорится в сообщении.

Простояли больше 25 лет: в Киеве демонтировали МАФы возле станции метро "Почайна". Фото
Простояли больше 25 лет: в Киеве демонтировали МАФы возле станции метро "Почайна". Фото

На опубликованных фото можно увидеть работу коммунальщиков, которые убирают ларьки и вывозят их в специальное место. Отмечается, что демонтаж проводится в рамках исполнения распоряжения Совета обороны Киева. Оно касается высвобождения подходов к станциям подземки, служащим укрытием во время воздушных тревог.

Простояли больше 25 лет: в Киеве демонтировали МАФы возле станции метро "Почайна". Фото
Простояли больше 25 лет: в Киеве демонтировали МАФы возле станции метро "Почайна". Фото

Стоит добавить, что из-за установленных МАФ проход к метро на этом участке был узким и неудобным. Перед сносом всем хозяевам лотков раздали предписания с предупреждением и предложение самостоятельно убирать павильон.

Простояли больше 25 лет: в Киеве демонтировали МАФы возле станции метро "Почайна". Фото
Простояли больше 25 лет: в Киеве демонтировали МАФы возле станции метро "Почайна". Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве ответственные службы продолжают убирать МАФы. Еще около 150 сооружений демонтировано в Шевченковском районе, недалеко от станции метро "Дорогожичи".

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