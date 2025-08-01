Герой вернулся на щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Владимира Драча. Фото

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный из села Великая Снитинка Владимир Драч. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 июля 2024 года.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Фастовская община в скорби. На щите вернулся в родной дом Защитник, житель села Большая Снитинка, который долгое время считался пропавшим без вести, Владимир Степанович Драч", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с Защитником состоится в пятницу, 1 августа, в 12:30 литургия в Храме Святого Николая, на площади Победы. Похоронят воина на Великоснитинском кладбище.

Что известно о Герое

Владимир Драч родился 7 апреля 1965 года в селе Андрушки Попельнянского района. После окончания медицинского училища работал на станции экстренной медицинской помощи. Потом переехал в село Большая Снитинка и женился на любимой Татьяне.

С началом полномасштабного вторжения, 25 февраля 2022 года после дежурства мужчина пошел в ТЦК, с просьбой вступить в ряды Вооруженных сил Украины, но ему отказали, сказав, что "люди с вашей профессией нужны в Киеве".

В январе 2023 года Владимир Степанович во второй раз пошел в ТЦК и тогда услышал: "Медики очень нужны". В 57 лет мужчина не колеблясь присоединился в ряды ВСУ на должность санитарного инструктора, имел звание сержанта. Защитник Украины был боевым медиком на Купянском направлении, получил ранения. Позже, после выздоровления, спасал украинских воинов на Торецком направлении.

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области, 3 июля 2024 года, попал под сброс БПЛА. Год Герой считался пропавшим без вести и теперь на щите возвратился домой.

"В скорби по Владимиру остались жена Татьяна, сыновья и сестра. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Краматорском направлении погиб военный из Броваров Киевской области Роман Семеренко. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!