Печальная весть: на фронте погиб военный из Киевской области Роман Семеренко. Фото

Во время выполнения боевого задания на Краматорском направлении погиб военный из Броваров Киевской области Роман Семеренко. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Старший солдат Роман Семеренко. Пулеметчик механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона, погиб 24 июля 2025 года в бою за Украину, ее свободу и независимость в районе населенного пункта Яблоновка Краматорского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Романа Ильича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в пятницу, 1 августа, в 12:00 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 12:30 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22а).

Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Отдали жизнь за Украину

Как сообщалось ранее, во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Андрей Евдокимов. Жизнь храброго украинского воина оборвалась 19 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Евгений Баглай. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 19 июля.

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