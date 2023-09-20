Фонтаны "Киевской Венеции" и зеленый Крещатик: столица на открытках 1983 года. Фото

В 1983 году в сувенирных магазинах Киева начали продавать открытки с видами столицы Украины. Благодаря энтузиастам, которые оцифровали фотографии, мы можем насладиться красотой зеленого города.

Фото было опубликовано в сообществе "Группа 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какова была столица 40 лет назад.

"Киев. 1983 год. Фото с открыток", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть, как тогда выглядели тогда фонтаны "Киевской Венеции" – Русановского канала, каштаны на Крещатике, фонтан "Рулетка" на Майдане Незалежности, Европейская площадь.

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Напомним, в Днепровском районе Киева, в одном из дворов, возвышается обычный, на первый взгляд, холм. Однако старожилы рассказывают, что когда-то здесь было древнее кладбище, и после его уничтожения этот квартал получил название "На гробах", а рядом происходит много ДТП.

В 1950-х годах в Украине начали электрифицировать железную дорогу. Это было уникальное время, когда на столичном вокзале можно было одновременно увидеть электрички и паровозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве есть микрорайон, более известный среди местных жителей как Немецкий квартал. Свое название эта локация, как и дома, получили благодаря пленным немцам, которые строили эти здания после Второй мировой войны.

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