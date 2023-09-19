В сети опубликовали уникальные фотографии киевской железной дороги XX века. Фото

В 1950-х годах в Украине начали электрифицировать железную дорогу. Это было уникальное время, когда на столичном вокзале можно было одновременно увидеть электрички и паровозы.

Архивные фото и история были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. На снимках можно увидеть, на чем ездили пассажиры до независимости нашей страны.

"50-е годы. В Киев пришла электрификация, пока только в виде постоянного тока и это были только пригородные электрички, все грузовое и пассажирское движение оставалось еще под паровозами и тепловозами. Это было уникальное время. Еще вокруг царство паровозов, но уже появилась контактная сеть для электричек. Скрестились две эпохи. Ранние советские электрички (постоянного тока), неуклюжие и некрасивые. Такие еще даже в 80-х гг. ходили на Донецкой дороге", – рассказали авторы проекта.

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Еще в начале 1950-х годов, до электрификации, поездка из Киева в Боярку, до которой всего 20 км, была целым делом, занимавшим почти полдня. А уже 1960-е годы стали эпохой, когда в Киев пришла электрификация переменным током, стандартом 25 кв. В столице в Киеве появились магистральные пассажирские и грузовые электровозы отечественного и чехословацкого производства. К концу 60-х гг. линия Москва-Киев-Львов была полностью переведена на электрическую тягу.

Начали электрифицировать пригородные участки Киев-Тетеров и Киев-Яготин, на которых грузовое и пассажирское (дальнего следования) движение оставалось под тепловозами вплоть до 90-х гг.

"В те годы стал знаменитым начальник Юго-Западной дороги Петр Федорович Кривонос (1910-1980). Именно благодаря этому человеку наша киевская Юго-Западная дорога была одна из самых передовых во всем СССР, и одна из первых получала новейшую технику", – подчеркнули авторы. проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве есть микрорайон, более известный среди местных жителей как Немецкий квартал. Свое название эта локация, как и дома, получили благодаря пленным немцам, которые строили эти здания после Второй мировой войны.

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