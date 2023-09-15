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Немецкий квартал: в Киеве есть микрорайон с уникальным стилем, который строили пленные. История и фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
13,8 т.
Дома строили после Второй мировой войны

В Днепровском районе Киева есть микрорайон, более известный среди местных жителей как Немецкий квартал. Свое название эта локация, как и дома, получили благодаря пленным немцам, которые строили эти здания после Второй мировой войны.

История и фото были опубликованы в сообществе "Киев – Левобережье Киевское" в социальной сети Facebook. К сожалению, большинство старых построек было снесено в этом веке.

"На левом берегу Киева, возле нынешней станции метро "Черниговская", есть небольшой микрорайон – Немецкий квартал. Это место после окончания Второй мировой войны, в 1946-1953 годах, его строили пленные немцы, в честь чего он и получил свою название", – рассказали в сообществе.

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Немецкий квартал: в Киеве есть микрорайон с уникальным стилем, который строили пленные. История и фото
Немецкий квартал: в Киеве есть микрорайон с уникальным стилем, который строили пленные. История и фото

К моменту своего создания квартал был не частью столицы, а только небольшим отдельным городком. Дома проектировались по уникальному стилю с легкой примесью европейской архитектуры.

Немецкий квартал: в Киеве есть микрорайон с уникальным стилем, который строили пленные. История и фото

"Они были кирпичными, имели два этажа и три подъезда. В каждом из них было всего 18 квартир, поэтому все друг друга знали", – добавили в сообществе.

Немецкий квартал: в Киеве есть микрорайон с уникальным стилем, который строили пленные. История и фото
Немецкий квартал: в Киеве есть микрорайон с уникальным стилем, который строили пленные. История и фото

Стоит добавить, что, к большому сожалению, большинство этих домов были снесены. Сейчас на их месте построены многоэтажки.

Немецкий квартал: в Киеве есть микрорайон с уникальным стилем, который строили пленные. История и фото
Немецкий квартал: в Киеве есть микрорайон с уникальным стилем, который строили пленные. История и фото

Напомним, на нынешней Галицкой площади Киева ранее находился легендарный Евбаз. Согласно народной легенде, там можно было купить что угодно: от пирожков с горохом и стакана водки – до "Золотой звезды" Героя Советского Союза и огнестрельного оружия.

Андреевский спуск – одна из самых известных улиц Киева, объединяющая верхний город с Подолом. Красоту достопримечательности местного и национального значения на протяжении 1970–1980-х годов фотографировали и сохранили неизвестные любители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева, в одном из дворов, возвышается обычный, на первый взгляд, холм. Однако старожилы рассказывают, что когда-то здесь было древнее кладбище, и после его уничтожения этот квартал получил название "На гробах", а рядом происходит много ДТП.

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