Немецкий квартал: в Киеве есть микрорайон с уникальным стилем, который строили пленные. История и фото

В Днепровском районе Киева есть микрорайон, более известный среди местных жителей как Немецкий квартал. Свое название эта локация, как и дома, получили благодаря пленным немцам, которые строили эти здания после Второй мировой войны.

История и фото были опубликованы в сообществе "Киев – Левобережье Киевское" в социальной сети Facebook. К сожалению, большинство старых построек было снесено в этом веке.

"На левом берегу Киева, возле нынешней станции метро "Черниговская", есть небольшой микрорайон – Немецкий квартал. Это место после окончания Второй мировой войны, в 1946-1953 годах, его строили пленные немцы, в честь чего он и получил свою название", – рассказали в сообществе.

Видео дня

К моменту своего создания квартал был не частью столицы, а только небольшим отдельным городком. Дома проектировались по уникальному стилю с легкой примесью европейской архитектуры.

"Они были кирпичными, имели два этажа и три подъезда. В каждом из них было всего 18 квартир, поэтому все друг друга знали", – добавили в сообществе.

Стоит добавить, что, к большому сожалению, большинство этих домов были снесены. Сейчас на их месте построены многоэтажки.

Напомним, на нынешней Галицкой площади Киева ранее находился легендарный Евбаз. Согласно народной легенде, там можно было купить что угодно: от пирожков с горохом и стакана водки – до "Золотой звезды" Героя Советского Союза и огнестрельного оружия.

Андреевский спуск – одна из самых известных улиц Киева, объединяющая верхний город с Подолом. Красоту достопримечательности местного и национального значения на протяжении 1970–1980-х годов фотографировали и сохранили неизвестные любители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева, в одном из дворов, возвышается обычный, на первый взгляд, холм. Однако старожилы рассказывают, что когда-то здесь было древнее кладбище, и после его уничтожения этот квартал получил название "На гробах", а рядом происходит много ДТП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!