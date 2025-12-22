Драка и стрельба в центре Киева: полицейские задержали злоумышленника. Подробности и фото
В Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, совершил стрельбу в центральной части города. Происшествие произошло вблизи Бессарабской площади.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.
Стрельба в центре Киева
По словам правоохранителей, 21 декабря около полуночи в милицию поступило сообщение о драке вблизи Бессарабской площади.
"Следствием было установлено, что на улице между двумя компаниями возник спор, который перерос в потасовку. Во время схватки один из участников конфликта произвел выстрел вверх, после чего нарушители покинули место происшествия", – уточнили в пресс-службе.
Тогда, полицейские установили двух человек, причастных к инциденту. Сейчас, по результатам розыскных мероприятий, правоохранители установили стрелка и задержали его – им оказался 28-летний местный житель.
По факту хулиганства с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины) начато досудебное расследование. Продолжается установление всех участников инцидента и выяснения роли каждого.
