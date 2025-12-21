Драка и стрельба возле Бессарабки в Киеве: полиция рассказала подробности

20 декабря неподалеку Бессарабской площади в Шевченковском районе столицы между двумя компаниями возникла ссора. Во время столкновения могла произойти стрельба.

Подробности расследования сообщили в пресс-службе полиции Киева. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.

Подробности инцидента

По предварительным данным, около полуночи 20 декабря между двумя компаниями возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. Факт столкновения зафиксировали полицейские, которые прибыли на место происшествия.

По состоянию на 21 декабря правоохранители выясняют обстоятельства столкновения и факт стрельбы, которая могла возникнуть во время конфликта. Уже удалось установить двух активных участников столкновения, с которыми сейчас работают следователи. Параллельно устанавливают и других лиц, которые могут быть причастны к конфликту.

Дело расследуется как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

