В Киеве мужчина в вагоне метро распылил газовый баллончик и устроил драку. Фото

В Киеве правоохранители задержали юношу, который, по информации следствия, устроил драку и распылил слезоточивый газ в вагоне столичного метрополитена. Происшествие произошло на станции "Тараса Шевченко".

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, происшествие произошло в пятницу, 19 декабря, около 22:20 в вагоне поезда синей ветки на станции метро "Тараса Шевченко".

"Установлено, что злоумышленник – 19-летний местный житель, который, находясь в вагоне поезда навеселе, вызывающе себя вел и приставал к пассажирам. Когда другой пассажир сделал ему замечание, нарушитель устроил драку и распылил в лицо мужчине газ раздражающего действия", – уточнили в пресс-службе.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть момент, когда нарушитель распылил газ в лицо мужчине, а затем человеку, который снимал инцидент на телефон(перейдите по ссылке, чтобы увидеть. Внимание, присутствует нецензурная лексика!).

Злоумышленника нашли и задержали – по факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование. Мужчине готовят сообщение о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области подростки устроили массовую драку прямо на Аллее памяти Героев, которые погибли, защищая Украину. Правоохранители уже установили всех участников инцидента.

