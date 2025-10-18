Дождь и до +9°С: прогноз погоды по Киевской области на 19 октября

В Киевской области в воскресенье, 19 октября, облачно с прояснениями, днем синоптики прогнозируют дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 19 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Дождь. Температура по области ночью 2-7°С тепла, днем 4-9°С; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 6-8°С", - говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +5°С... +7°С; Мироновка +6°С... +8°С; Фастов +5°С... +7°С; Яготин +7°С... +9°С С; Барышевка +7°С... +9°С; Борисполь +6°С... +8°С и Вышгород +5°С... +7°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. В течение всего дня ожидается мелкий дождь.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!