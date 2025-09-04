Зафиксировали пять температурных рекордов: погодные итоги лета 2025 года в Киеве

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Осадков с июня по август включительно выпало 202 мм, что составило 102 % климатической нормы.

"ЦГО сообщает, что по данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев среднемесячная температура воздуха за календарное лето составила 20,6°С, что выше климатической нормы на 0,2°С. Только июль в столице был теплее нормы на 1,3℃. Другие летние месяцы оказались ниже среднемноголетних показателей", – говорится в сообщении.

Климатологи добавили, что в целом в течение лета в столице было зарегистрировано пять температурных рекордов в июне. Наиболее холодным днем было 25 августа, когда температура опустилась до 9,9ºС, а самым теплым – 7 июля, когда температура воздуха повысилась до +34,4ºС.

Осадков этим календарным летом выпало 202 мм, что составило 102 % климатической нормы за счет июля, в котором зафиксировано почти полторы месячные нормы.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

