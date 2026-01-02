Дорогу залило кипятком и затянуло паром: в Киеве произошел масштабный прорыв теплосети. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 2 января, на проспекте Валерия Лобановского произошел прорыв теплосети. В результате проезжую часть залило кипятком и затянуло паром, а дорога превратилась в реку.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Что известно

"Киев. Внимание участникам дорожного движения. В связи с аварией теплосети на проспекте Валерия Лобановского, вблизи площади Демеевской, движение транспорта затруднено в направлении улицы Холодноярской", – говорится в сообщении.

Белошицкий добавил, что патрульные полицейские следят за безопасностью дорожного движения и организуют объезд для транспортных средств по улице Изюмской.

На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия прорыва теплосети – часть улицы буквально затянуло паром, а видимость на дороге сильно ограничена.

В Печерском районе Киева в пятницу, 31 октября, произошел прорыв трубы на бульваре Николая Михновского. Вследствие этого проезжую часть буквально залило кипятком, возникла пробка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в среду, 17 декабря, произошел прорыв трубы. В результате этого проезжая часть на бульваре Верховной Рады буквально превратилась в реку.

