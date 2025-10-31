В Киеве на Печерске прорвало трубу: дорогу залило кипятком. Подробности, фото и видео
В Печерском районе Киева в пятницу, 31 октября, произошел прорыв трубы на Бульваре Николая Михновского. Вследствие этого проезжую часть буквально залило кипятком, возникла пробка.
Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.
Что известно
"Вниманию участников дорожного движения. В связи с прорывом труб теплосети на бульваре Николая Михновского, движение транспорта затруднено в направлении бульвара Леси Украинки. На месте соответствующие службы проводят ремонтные работы", – говорится в сообщении.
На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть, что проезжую часть дороги буквально залило кипятком.
Чрезвычайные происшествия
В Киеве в среду, 8 октября, на улице Юрия Ильенко прорвало трубу. В результате чрезвычайного происшествия перекрыто движение транспорта, подтопило станцию метро, а в двух районах было снижено давление водоснабжения.
Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева на Осокорках произошел прорыв трубы между детской площадкой и детсадом. В результате аварии на теплосети из-под земли бил 15-метровый фонтан.
