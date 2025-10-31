В Киеве на Печерске прорвало трубу: дорогу залило кипятком. Подробности, фото и видео

В Печерском районе Киева в пятницу, 31 октября, произошел прорыв трубы на Бульваре Николая Михновского. Вследствие этого проезжую часть буквально залило кипятком, возникла пробка.

Видео дня

Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

Что известно

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с прорывом труб теплосети на бульваре Николая Михновского, движение транспорта затруднено в направлении бульвара Леси Украинки. На месте соответствующие службы проводят ремонтные работы", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть, что проезжую часть дороги буквально залило кипятком.

Чрезвычайные происшествия

В Киеве в среду, 8 октября, на улице Юрия Ильенко прорвало трубу. В результате чрезвычайного происшествия перекрыто движение транспорта, подтопило станцию метро, а в двух районах было снижено давление водоснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева на Осокорках произошел прорыв трубы между детской площадкой и детсадом. В результате аварии на теплосети из-под земли бил 15-метровый фонтан.

