В Киеве из-за прорыва трубы бульвар Верховной Рады превратился в реку. Подробности и видео

В Днепровском районе Киева в среду, 17 декабря, произошел прорыв трубы. Вследствие этого проезжая часть на бульваре Верховной Рады буквально превратилась в реку.

Об этом сообщили в социальных сетях. Специалисты уже начали ремонтные работы.

Прорыв трубы

"Бульвар Верховной Рады немного "поплыл", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что проезжая часть и перекресток бульвара Верховной Рады и улицы Строителей превратились в настоящую реку, а транспорт буквально вынужден "плыть".

По информации СМИ, специалисты "Киевводоканала" уже работают над локализацией утечки, которая произошла по бульвару Верховной Рады, 10. Из-за аварийной ситуации сейчас снижено давление водоснабжения в сетях левобережной части столицы, а движение общественного транспорта на этой локации было временно остановлено.

Напомним, в Печерском районе Киева прорвало трубу. В результате аварии произошел оползень, а также подтопило один из многоэтажных домов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в пятницу, 31 октября, произошел прорыв трубы на бульваре Николая Михновского. В результате этого проезжую часть буквально залило кипятком, возникла пробка.

