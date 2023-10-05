Днем без осадков и до +19°С: прогноз погоды по Киевской области на 6 октября

В Киеве и Киевской области в пятницу, 6 октября, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +19°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 6 октября по Киевщине. Переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура по области ночью 7-12°С, днем 14-19°С; в Киеве ночью 10-12°С, днем 14-16°С. Обратите внимание, 6-7 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности", – предупредили синоптики.

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В Укргидрометцентре добавили, что температурные показатели будут постепенно снижаться в дневные часы – до 13°С в конце недели; а в ночные часы будут колебаться в пределах +7…12°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 6 октября в Киеве днем ненадолго небо станет ясным, но уже к вечеру будет облачно. Без осадков.

Напомним, в Киеве сентябрь 2023-го стал 12-м среди самых сухих начиная с 1891 года. Кроме того, синоптиками было зафиксировано три температурных рекорда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023-го вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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