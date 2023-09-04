В Киеве лето 2023 года вошло в десятку самых теплых в истории: установлено 14 температурных рекордов

В Киеве лето 2023 года вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение 3 месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Теплее всего в столице было 29 августа, когда воздух прогрелся до +35,9°С.

"Погодные итоги календарного лета 2023 г. в столице. По данным наблюдений метеостанции ЦГО средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила +21,6ºС, что на 1,2ºС превысило климатическую норму и обеспечило шестую позицию среди самых теплых в столице с 1881 года. Наибольшее положительное отклонение от климатической нормы было в августе", – рассказали синоптики.

Холоднее всего было 4 июня, когда температура под утро опустилась до +7,9°С, а самым жарким и рекордным оказалось 29 августа, когда температура после полудня поднялась до +35,9°С. За лето установлено 13 температурных рекордов, один из них в июне, остальные – в августе.

"Количество осадков за лето на проспекте Науки составило 242 мм, или 122% климатической нормы. Больше всего их выпало в июле – две месячные нормы", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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