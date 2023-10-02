Сентябрь 2023 года в Киеве стал 12-м среди самых сухих

В Киеве сентябрь 2023 стал 12 среди самых сухих начиная с 1891 года. Кроме того, синоптиками было зафиксировано три температурных рекорда.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Осадков на проспекте Науки, 37 выпало только 14% климатической нормы.

"Итоги самого теплого и сухого сентября в столице. По данным наблюдений метеостанции среднемесячная температура воздуха в сентябре в Киеве равнялась + 18,8°С, что на 3,9°С выше климатической нормы. Сентябрь этого года стал самым теплым в столице с 1881 года. За месяц в столице было зафиксировано три температурных рекорда", – рассказали синоптики.

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В ЦГО добавили, что холоднее всего в столице было 10 сентября, когда минимальная температура под утро снизилась до + 9,1°С, а самое теплое – 24 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла + 29,1°С.

Синоптики отметили, что в прошлом месяце осадков на проспекте Науки, 37 выпало всего 8 мм или 14% климатической нормы. Сентябрь этого года стал 12 среди самых сухих с 1891 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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