Без осадков и жары: прогноз погоды по Киевской области на 29 июля

В Киевской области в среду, 29 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +26 °С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 29 июля по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 10-15°С, днем ​​21-26°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем ​​22-24°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, уже утром небо в Киеве затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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