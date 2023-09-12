Без осадков и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 13 сентября

В Киеве и Киевской области в среду, 13 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 13 сентября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 8-13°С, днем 23-28°С; по Киеву ночью 11-13°С, днем 26-28°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 13 сентября чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но к вечеру погода снова прояснится. Без осадков.

Напомним, в ближайшие дни в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода. В среднем температура воздуха по стране составит +20…+25 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023-го вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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