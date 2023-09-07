В Украину еще вернется жара: синоптик дала детальный прогноз и предупредила о 'сюрпризах'

В ближайшие дни в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода. В среднем температура воздуха по стране составит +20…+25 градусов.

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При этом со следующей недели в Украину вернется жара. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на северо-востоке нашей страны в ближайшие дни будет +18…+22 градусов. На юге ожидается до 28 градусов тепла.

В остальных регионах Украины средняя дневная температура составит +20…+25 градусов. Осадков в ближайшие дни не прогнозируется.

Однако уже с 12 сентября в Украину ненадолго вернется жаркая погода. Но вслед за повышением температуры стоит ожидать осадков.

Дожди в Украине пройдут с атмосферным фронтом с 13 по 15 сентября.

Напомним, в Киеве лето 2023 года вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение 3 месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой.

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