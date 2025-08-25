Без осадков и до +20°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 25 августа

В Киевской области в понедельник, 25 августа, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +20°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 25 августа по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем 15-20°С, в Киеве 18-20°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +18°С... +20°С; Фастов +17°С... +19°С; Яготин +18°С... +20°С; Барышевка +18°С... +20°С; Борисполь +18°С... +20°С и Вышгород +18°С... +20°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утром небо в Киеве – ясное, и будет оставаться таким почти весь день, а вечером его затянут облака.

Без осадков.Погода в предыдущие периоды

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

