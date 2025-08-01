Температура воздуха была выше климатической нормы: итоги по погоде в Киеве в течение июля

Климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

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Об этом проинформировали в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Осадков выпало 97 мм, или 143 % месячной нормы.

Что известно

"Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что, по данным объединенной гидрометеорологической станции "Киев", среднемесячная температура воздуха в июле в Киеве составила 22,6°С, что выше климатической нормы на 1,3°С", – говорится в сообщении.

Согласно данным климатологов, холоднее всего было 1 июля, когда минимальная температура снизилась под утро до 12,9°С. Теплее всего было 7-го числа, когда максимальная температура повысилась до +34,4°С.

Осадков на проспекте Науки выпало 97 мм, или 143 % месячной нормы. Только в июле выпало значительное количество осадков с начала года в столице.

Что предшествовало

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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