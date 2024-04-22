Без осадков и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 апреля

В Киеве и Киевской области во вторник, 23 апреля, облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 23 апреля по Киевщине. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем 11-16°С; в Киеве ночью 5-7°С тепла, днем 13-15°С", – рассказали в пресс-службе.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 23 апреля с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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