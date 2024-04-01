Вошел в рейтинг 15 самых теплых: климатологи подвели погодные итоги марта в Киеве

Март 2024 занял 12-е место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3 °С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского (ЦГО). Осадков в столице выпало 55 мм, или 138% климатической нормы.

"По данным наблюдений метеостанции ЦГО, среднемесячная температура воздуха в марте в Киеве составила 4,8 °С, что выше климатической нормы на 2,3 °С. В рейтинге самых теплых март этого года занял 12-ю позицию", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили климатологи, холоднее всего было 8 марта, когда минимальная температура снизилась под утро до -4,8 °С, а теплее всего – 31-го числа, когда максимальная температура повысилась до +25,3 °С, установив, таким образом, температурный рекорд.

Стоит добавить, что в Киеве в воскресенье, 31 марта, было зафиксировано два температурных рекорда. В частности, максимальная температура воздуха достигла 25,3 °С, что выше предыдущего показателя для этого дня 1968 года.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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