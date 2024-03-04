Стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве: климатологи подвели итоги зимы 2023-2024

Календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Осадков этой календарной зимы выпало 161 мм, что составило 131% климатической нормы.

"Последние итоги календарной зимы в столице. По данным наблюдений метеостанции ЦГО, средняя температура воздуха за зиму составила 0,3°С, что выше климатической нормы на 2,8°С. Календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых зим в Киеве с 1881 года. Значительно теплее обычной погоды обусловило наступление метеорологической весны гораздо раньше календарных сроков – 24 января, когда произошел устойчивый переход температуры воздуха через 0°С в сторону повышения, что на 37 дней раньше среднемноголетней даты", – говорится в сообщении.

Климатологи добавили, что все зимние месяцы в столице были теплее нормы. Наибольшее положительное отклонение имел февраль – 5,2°С.

В общей сложности за зиму в столице было зарегистрировано 14 температурных рекордов. Наиболее холодным днем зимы было 9 января, когда температура опустилась до -15,8 ºС, а самым теплым – 29 февраля, когда температура воздуха поднялась до +12,1 ºС.

Как сообщал OBOZ.UA, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

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