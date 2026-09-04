Сначала в розетку, потом к телефону: эксперты объяснили, почему важно правильно заряжать смартфон

Ежедневная зарядка смартфона кажется привычной процедурой, однако даже порядок подключения устройства к сети может иметь значение для аккумулятора. Специалисты советуют сначала подключать зарядное устройство к розетке, а уже после этого — кабель к телефону.

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Такую рекомендацию приводит венгерское издание Nők Lapja в материале о правильной зарядке мобильных телефонов. Авторы отмечают, что соблюдение последовательности может уменьшить влияние колебаний напряжения и небольших скачков тока на устройство.

В то же время разница между двумя способами подключения невелика, и неправильная последовательность сама по себе не означает немедленного повреждения смартфона.

Правильное подключение

Производители большинства смартфонов рекомендуют сначала подключить зарядное устройство к розетке, а затем подключить кабель к телефону. В этом случае зарядное устройство сначала стабилизирует электрический ток, после чего он поступает в смартфон.

Специалисты отмечают, что это может снизить риск воздействия небольших колебаний напряжения и возможных скачков тока. Они редко вызывают мгновенные проблемы, но в течение длительного времени могут способствовать более быстрому износу аккумулятора.

В то же время многие люди поступают наоборот — сначала подключают телефон к кабелю, а уже потом вставляют зарядное устройство в розетку. По словам специалистов, такая последовательность сама по себе не представляет серьезной опасности и не приведет к мгновенному повреждению устройства.

Качество зарядки

На срок службы аккумулятора гораздо сильнее влияет качество зарядного устройства. Дешевые модели неизвестного происхождения или зарядные устройства, несовместимые с конкретным телефоном, могут привести к более медленной зарядке и дополнительной нагрузке на аккумулятор.

Самым безопасным вариантом специалисты называют использование оригинальных или официально сертифицированных зарядных устройств. Они соответствуют техническим требованиям производителя и обеспечивают более безопасную и эффективную зарядку.

Важно также следить за состоянием кабеля. Он не должен быть поврежденным или сильно перегнутым, поскольку неисправный кабель также может негативно влиять на качество зарядки.

Напомним, зарядное устройство для смартфона может потреблять электроэнергию даже тогда, когда телефон к нему не подключен. Речь идет о небольшом потреблении в режиме ожидания.

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