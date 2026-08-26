Почему смартфон медленно заряжается в машине: эксперты указали на ошибку

Большинство моделей автомобилей предлагают сразу несколько вариантов, как можно легко зарядить смартфон прямо в салоне. Среди них – классический и надежный 12-вольтовый разъем постоянного тока, который еще называют прикуривателем.

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Автомобильный 12-вольтовый разъем питается от аккумулятора (независимо от того, включено ли зажигание или нет), но чтобы зарядить телефон или другое устройство, вам понадобится адаптер. Но есть одна проблема – гаджет не всегда заряжается от него с достаточной скоростью. Почему это происходит и как решить эту проблему, разбиралось издание BGR.

Большинство автомобильных портов рассчитаны на ток от 10 до 20 ампер, тогда как старый или дешевый адаптер может иметь ограничение в 10 ампер или даже меньше. Безусловно, это влияет на скорость зарядки. Поэтому, чтобы добиться наилучшего результата, стоит приобрести адаптер от надежного производителя, который будет обеспечивать необходимую мощность. К счастью, ведущие бренды предлагают широкий выбор 12V-адаптеров, и многие из них оснащены как разъемами USB-C, так и USB-A.

Также не стоит забывать, что любой USB-адаптер работает настолько хорошо, насколько это позволяет USB-кабель. Обычно тонкие и короткие провода, которые годами валяются в ящике с хламом, не лучшие помощники в этом деле. Вместо этого лучше обратить внимание на качественный кабель, способный пропускать от 60 до 100 ватт. Если же вашим основным устройством является iPhone, убедитесь, что выбираете кабель с сертификацией Made for iPhone (MFi).

Современные смартфоны способны принимать значительно больше мощности, чем раньше, а большинство портативных зарядных устройств оптимизировано для быстрой зарядки. Все это благодаря технологиям Power Delivery (PD) и Qualcomm Quick Charge. К счастью, многие 12-вольтовые адаптеры также поддерживают эти сертифицированные стандарты быстрой зарядки. Поверьте: если вы приобрели новый смартфон на базе Apple или Android за последние несколько лет, вам наверняка захочется пользоваться именно быстрой зарядкой.

И, в конце концов, вы всегда можете оптимизировать настройки самого смартфона, чтобы продлить время работы аккумулятора. Даже такие простые вещи, как уменьшение яркости экрана или отключение лишних анимаций, ощутимо влияют на то, как долго ваш смартфон будет держать заряд до следующего подключения к сети. Совместите все эти советы, и ваш автомобильный 12-вольтовый порт начнет работать эффективнее, чем когда-либо.

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