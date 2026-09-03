Расходует ли энергию зарядка смартфона, которая ничего не заряжает: об этом мало кто знает

Зарядное устройство для смартфона может потреблять электроэнергию даже тогда, когда телефон к нему не подключен. Речь идет о небольшом потреблении в режиме ожидания, которое незаметно для одного устройства, но может накапливаться, если в доме постоянно подключены несколько зарядных устройств.

Видео дня

Оказывается, такая привычка может несколько увеличить ежегодные расходы на электроэнергию. Об этом сообщает Edgadget.

Даже когда смартфон не подключен, зарядное устройство, оставленное в розетке, продолжает расходовать небольшое количество электроэнергии. Это потребление называют режимом ожидания, ведь подключенные к сети электронные компоненты зарядного устройства остаются активными, чтобы устройство могло сразу начать работу после подключения телефона.

Сколько электроэнергии потребляет зарядное устройство без смартфона

Отдельное зарядное устройство в таком режиме потребляет совсем немного электроэнергии. В среднем этот показатель составляет от 0,1 до 0,5 Вт, что соответствует примерно 2–24 Вт·ч в сутки.

Для одной зарядки это почти незаметная величина, однако при наличии нескольких постоянно подключенных устройств расходы постепенно накапливаются.

Влияет ли это на счет за электроэнергию

Включенное в розетку зарядное устройство влияет на счет за электроэнергию, но влияние остается незначительным. В среднем одно зарядное устройство, постоянно находящееся в розетке без подключенного телефона, может увеличить годовые расходы примерно на 50 центов – 4 доллара в зависимости от тарифов в конкретной стране.

Поэтому для более заметной экономии стоит учитывать не одно, а все зарядные устройства, которые постоянно остаются подключенными в доме.

Как правильно пользоваться зарядными устройствами

Чтобы сократить излишние расходы на электроэнергию, стоит обратить внимание на качество зарядных устройств.

Дешевые и некачественные модели могут потреблять больше электроэнергии даже тогда, когда ими не пользуются. Лучше выбирать энергоэффективные зарядные устройства, в частности универсальные модели, способные одновременно заряжать несколько устройств.

Еще одним решением могут стать "умные" розетки. Их можно отключать дистанционно через смартфон, когда зарядные устройства не нужны.

Также важно периодически проверять зарядные устройства на наличие повреждений, проблем с контактом и чрезмерного нагрева. Если устройство имеет признаки неисправности, его следует заменить.

Самый простой способ избежать даже минимального потребления энергии в режиме ожидания – отключать зарядное устройство от розетки после использования или выключать его с помощью выключателя на розетке.

OBOZ.UA предлагает узнать причины медленной зарядки смартфона в автомобиле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!